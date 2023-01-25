В США указали на разжигание русофобии для подготовки американцев к противостоянию с РФ

Американские власти намеренно разжигали русофобию в стране, чтобы подготовить граждан к противостоянию с Россией. Такое мнение выразил обозреватель журнала The American Conservative Келли Бокар Влахос 23 января.

«Можно утверждать, что история о российском «пагубном влиянии» помогла заручиться согласием американской общественности на начало новой холодной войны с Россией», — говорится в публикации.

Отмечается, что на протяжении десятилетий внешнеполитический истеблишмент США рассматривал Россию как угрозу европейским союзникам и национальной безопасности своих интересов в регионе. Так, граждан США убеждали в том, что русские якобы не только «помогли избрать [бывшего президента США Дональда] Трампа», но и попытались разрушить демократию в США.

В публикации указывается, что американские власти в сознании граждан раздували повестку «российской угрозы», чтобы также обосновать растущие расходы на оборону и обеспечение безопасности внутри страны.

По мнению обозревателя, игры с общественным мнением осуществлялись через социальные сети с 2017 года. Подтверждением этому служат данные, опубликованные владельцем Twitter Илоном Маском. Так, давление оказывалось на руководство соцсети, вследствие чего оно соглашалось на модерацию материалов в интересах властей, чтобы сохранить существование площадки. Специально раздутый скандал с якобы вмешательством России в президентские выборы помешал Дональду Трампу, который был тогда президентом США, снизить уровень напряженности в отношениях Вашингтона с Москвой, передает Влахос.

«Сегодня мы можем только молиться, чтобы антироссийская повестка, вызванная манипулированием социальными сетями, не стала самоисполняющимся пророчеством, которое закончилось прямой боевой войной с ядерной державой», — резюмируется в статье.

Ранее, 20 января, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США и их союзники развязали тотальную гибридную войну против Российской Федерации на ее же территории, наживаясь на партнерах по НАТО.

18 января президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки возрождения нацизма на Западе были всегда, однако их необходимо предавать «анафеме».