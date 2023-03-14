Число раненных при атаке дрона ВСУ на Донецк выросло до трех

Число пострадавших при сбросе боеприпаса с беспилотника на Кировский район Донецка увеличилось до трех. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Сегодня в лечебное учреждение обратился еще один пострадавший вследствие детонации боеприпаса <...> мужчина 1982 года рождения», — написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Снаряд был сброшен днем ранее в поселке Абакумова Кировского района. По данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), инцидент произошел в три часа дня.

В тот же день мэр Донецка сообщил, что в ходе очередного обстрела города двое жителей, мужчина и женщина, получили ранения. Кроме того, были повреждены здания школы № 51 и завода «Топаз».

Ситуацию в городе Кулемзин назвал крайне сложной. Он обратил внимание на то, что украинские боевики обстреливают практически все районы города.

Также глава города рассказал, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) существуют подразделения, которые «специализируются» на обстрелах мирного населения. По мнению Кулемзина, о наличии у боевиков ВСУ установки на причинение вреда гражданским свидетельствуют подобные удары, которые он назвал бессмысленными в контексте вооруженного противостояния.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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