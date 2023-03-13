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Мэр Донецка назвал ситуацию в городе крайне сложной

Мэр Донецка Кулемзин заявил, что ВСУ обстреливают практически все районы города
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Фото: Соцсети
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Ситуация в Донецке остается крайне сложной, украинские боевики обстреливают практически все районы города. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин в понедельник, 13 марта.

«Сегодня нет понятия «необстреливаемый район». Все районы под обстрелом. Недавние события это лишний раз подтвердили — Пролетарский район, который долгие военные годы считался «тыловым», подвергся ударам. Пострадали школы, детский социальный центр», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Некоторые районы, такие как Петровский, Киевский, Куйбышевский и Кировский подвергаются обстрелам с особой интенсивностью, рассказал Кулемзин. Он также выделил Ворошиловский район в центре Донецка, где, по его словам, есть огромные разрушения.

«К сожалению, ситуация остается крайне тяжелой», — подытожил мэр города.

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Накануне в воскресенье несколько взрывов раздались в центре Донецка. Жители города сообщили в социальных сетях о двух столбах дыма, которые появились после взрывов.

11 марта Кулемзин также сообщал, что в результате обстрела военными Украины Куйбышевского района Донецка погиб мальчик 2015 года рождения. Кроме того, ранена женщина. Позже стало известно, что ребенок погиб вместе с отцом, с которым они ехали в такси.

После полуночи 11 марта украинские военнослужащие дважды обстреляли Киевский район Донецка. Было выпущено пять снарядов калибра 155 мм за 15 минут.

До этого, 8 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Киевский и Пролетарский районы Донецка. Украинские военные для ударов применяли реактивную систему залпового огня «Град». Глава Донецка написал, что в результате обстрела территории города были разрушения.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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