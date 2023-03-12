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В центре Донецка раздалось несколько взрывов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Несколько взрывов раздались в центре Донецка в воскресенье, 12 марта. Жители города сообщили в социальных сетях о двух столбах дыма, которые появились после взрывов.

«По сообщению жителей, центр Донецка под ударами украинских фашистов. Информация о последствиях обстрелов уточняется», — подтвердил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Какой тип снарядов разорвался и какие объекты оказались под ударом, пока не известно.

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11 марта Кулемзин также сообщал, что в результате обстрела военными Украины Куйбышевского района Донецка погиб мальчик 2015 года рождения. Кроме того, ранена женщина. Позже стало известно, что ребенок погиб вместе с отцом, с которым они ехали в такси.

После полуночи 11 марта украинские военнослужащие дважды обстреляли Киевский район Донецка. Было выпущено пять снарядов калибра 155 мм за 15 минут.

До этого, 8 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Киевский и Пролетарский районы Донецка. Украинские военные для ударов применяли реактивную систему залпового огня «Град». Глава Донецка написал, что в результате обстрела территории города были разрушения.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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