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Мэр Донецка рассказал о пострадавших в результате обстрела ВСУ людях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В результате очередного обстрела Донецка двое жителей, мужчина и женщина, получили ранения. Об этом 13 марта рассказал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела Куйбышевского района в 18:00 ранения получили женщина 1955 года рождения и мужчина 1960 года рождения. Пострадавшие госпитализированы», — сообщил он.

По словам Кулемзина, в результате обстрела также повреждения получили здание городской школы №51 и завод «Топаз».

«В средней школе №51 повреждена кровля, посечены стены, выбито остекление окон», — отметил мэр.

Известно, что бойцы ВСУ нанесли удары по городу с применением 155-миллиметровых натовских снарядов. Всего было произведено восемь выстрелов.

Ранее в этот день появились кадры последствий обстрела Киевского района Донецка. На видео, которое сделала съемочная группа «Известий», видно пострадавшую от удара школу №58. В учебном учреждении разбиты окна, осыпалась штукатурка стен и потолка. В результате обстрела два человека пострадали.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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