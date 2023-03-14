Розенбаум рассказал о своем состоянии после сообщений о госпитализации

Певец Александр Розенбаум прокомментировал свое состояние после сообщений о госпитализации в Красноярске.

«Дорогие друзья! Всё в порядке. Спасибо всем за заботу и поддержку», — написал он 14 марта на своей странице во «ВКонтакте».

Розенбаум рассказал, что ему придется отменить выступление в Братске, но остальной гастрольный график сохранится.

Ранее в этот день появились сообщения, что 71-летний артист попал в городскую больницу скорой медицинской помощи в Красноярске. Его госпитализировали в отделение сосудистой хирургии. Накануне госпитализации певец дал сольный концерт в этом городе.