Розенбаума госпитализировали во время гастролей в Красноярске
Певец Александр Розенбаум попал в городскую больницу скорой медицинской помощи в Красноярске. Как стало известно 14 марта, это случилось во время гастролей 71-летнего исполнителя.
«Розенбаум госпитализирован в отделение сосудистой хирургии», — сообщил источник «Известий».
Как утверждает ряд Telegram-каналов, Розенбаум пожаловался на боли в ноге, в ходе обследования был обнаружен тромб. Ему потребовалось хирургическое вмешательство, операция прошла успешно.
Подробности о состоянии здоровья артиста не приводятся. Накануне госпитализации, вечером 13 марта, Розенбаум дал сольный концерт в Красноярске.