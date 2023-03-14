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ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Херсонской области
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ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Херсонской области

Российские силы в результате удара по пункту дислокации ВСУ в Херсонской области уничтожили 22 боевика
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российская артиллерия во вторник, 14 марта, нанесла удар по пункту дислокации одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Приозерное в Херсонской области.

В результате 22 украинских националиста уничтожены, 15 ранены. Кроме того, ликвидировано 11 автомобилей, передает источник «Известий» в экстренных службах.

Работа на высоте: как российские дроны уничтожают артиллерию ВФУ
С начала марта противник лишился более 80 реактивных систем и гаубиц

Вместе с этим в ночь на 14 марта ВСУ выпустили 52 снаряда по населенным пунктам Херсонской области. Жертвы и разрушения инфраструктуры уточняются.

В этот же день глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев завил о том, что украинские власти стараются уничтожить Новую Каховку в Херсонской области, отдавая приказы военным систематически обстреливать город. По его словам, обстрелы идут практически каждый день, украинские боевики бьют по жилым домам и центру города.

Днем ранее стало известно, что Росгвардия задержала 30 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. Они направляли информацию о местоположении позиций и маршрутах передвижения российских военных.

Херсонская область вошла в состав РФ наряду с Луганской и Донецкой народными республиками и Запорожской областью по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума.

Правобережная часть Херсонской области, в том числе город Херсон, с ноября 2022 года находится под контролем украинских войск.

Российская сторона продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских военнослужащих.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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