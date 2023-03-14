ВСУ за ночь выпустили по Херсонской области 52 снаряда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Херсонской области, выпустив в ночь на 14 марта 52 снаряда. Об этом «Известиям» сообщил источник в экстренных службах.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Горностаевке, Васильевке, Каирах, Великой Лепетихе, выпустив в общей сложности 52 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — сообщил он.

По данным собеседника, в течение дня ВСУ выпустили 69 снарядов по Голой Пристани, Кардашинке, Юбилейному, Казачьим Лагерям, Пролетарке, Днепрянам и Геройскому. Повреждения получили частный дом и дом культуры. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.

Ранее в этот день глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что украинские власти пытаются уничтожить Новую Каховку, отдавая приказы военным систематически обстреливать город. По его словам, обстрелы идут практически каждый день, украинские боевики бьют по жилым домам и центру города.

Накануне сообщалось, что по левобережью Херсонской области ВСУ выпустили ночью 47 снарядов. Обстрелы инфраструктуры были зафиксированы в Новой Каховке, Каховке, Таврийске, Каирах и Рыбачьем.

Российская сторона продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских военнослужащих.

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