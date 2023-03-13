Росгвардия задержала 30 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Военнослужащие Росгвардии задержали за неделю в Херсонской и Запорожской областях 30 пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили 13 марта в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что они передавали информацию о местоположении позиций и маршрутах передвижения российских военных.

Отмечается, что зачастую переписка шла в чатах закрытых групп в соцсетях.

Росгвардейцы изъяли у задержанных стрелковое оружие, в том числе танковый пулемет, ПЗРК «Игла». Также у пособников ВСУ было девять гранатометов, свыше 20 гранат и боеприпасы различного калибра.

В ноябре прошлого года в Луганской Народной Республике (ЛНР) был задержан пособник Службы безопасности Украины, который передавал данные о местоположении и передвижении военных России и Народной милиции ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».