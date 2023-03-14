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Трамп назвал своего главного конкурента на выборах президента США

Bloomberg: Трамп назвал губернатора Флориды Десантиса главным конкурентом на выборах президента США
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Paul Hennessy
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Экс-президент США Дональд Трамп считает своего однопартийца губернатора штата Флорида Рона Десантиса основным возможным соперником в выдвижении кандидата в президенты от Республиканской партии в 2024 году. Его слова приводит агентство Bloomberg 13 марта.

«Я бы сказал, возможно, да. Но вы никогда не знаете, что произойдет. Это может измениться. Не думаю, что у нас будет много проблем», — заявил он.

Вместе с тем политик отметил, что, вероятно, теперь жалеет о поддержке Десантиса в ходе его кампании по выборам губернатора Флориды в 2018 году.

Трамп также добавил, что его главный конкурент на будущих выборах напоминает ему Митта Ромни, кандидата в президенты от Республиканской партии 2012 года, который больше не пользуется особой популярностью среди республиканцев из штата Айова.

«Поэтому я не думаю, что у тебя здесь (на предстоящих президентских выборах. — Ред.) всё будет хорошо. Но мы собираемся выяснить. Но это факты», — заключил политик.

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Днем ранее экс-глава Белого дома назвал себя единственным кандидатом в американские лидеры, способным не допустить третьей мировой войны. Трамп не раз заявлял, что никогда бы не допустил конфликта на Украине, грозящего, по его мнению, перерасти в глобальную ядерную конфронтацию. Он также регулярно выступает с критикой президента США Джо Байдена.

Так, 29 января экс-президент США заявил, что человечество оказалось на грани третьей мировой войны и завел его туда действующий президент Байден.

Дональд Трамп объявил о намерении баллотироваться на пост президента США в ноябре 2022 года.

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