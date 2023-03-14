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Казахстан отправит в Германию 20 тыс. т нефти в апреле

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Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин
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Казахстан намерен поставить Германии 20 тыс. т нефти в апреле. Об этом 14 марта заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

«Первая партия нефти уже ушла, вторая партия нефти планируется в марте. В среднем планируем направлять 20 тыс. т нефти в месяц. По плану в апреле тоже 20 тыс. т», — сказал он журналистам.

Акчулаков заявил, что обязательства Казахстана перед Германией составляют 300 тыс. т нефти в 2023 году. При этом мощностей трубопровода «Дружба» хватает на то, чтобы поставить 1,2 млн т.

В обход не вышло: Казахстану придется поставлять нефть через РФ
Искать альтернативу нефтепроводу КТК слишком дорого и долго

Ранее, 11 января, Акчулаков рассказал, что Россия поддержала транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба». Он отмечал, что у Астаны с Москвой в вопросе транзита каких-либо больших проблем никогда не возникало.

29 декабря 2022 года советник президента «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что компания получила заявку от «Казтрансойла» на резерв дополнительных мощностей нефтепровода «Дружба» для транзита в ФРГ в объеме 1,2 млн т сырья на 2023 год. Позднее в тот день казахстанская национальная компания «Казтрансойл» подтвердила эту информацию.

Казахстан занимается поиском альтернативных маршрутов поставок своей нефти в связи с геополитической обстановкой, а также проблемами вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому сейчас вывозится почти вся экспортная нефть республики.

Труба КТК транспортирует нефть из Западного Казахстана через области и края российского юга к порту Новороссийск. В марте 2022 года из-за шторма в порту Новороссийска были повреждены причалы, из-за чего отгрузка нефти на время прекратилась. В июне возникла проблема разминирования акватории порта от бомб и мин времен Великой Отечественной войны. В июле транспортировка нефти по трубопроводу вновь прекратилась по решению Приморского райсуда Новороссийска, потребовавшего устранить выявленные Ространснадзором нарушения.

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