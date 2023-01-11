Астана заявила о поддержке РФ транзита казахстанской нефти в Германию

Россия поддержала транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба». Об этом в среду, 11 января, сообщил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

Он отметил, что у Астаны с Москвой в вопросе транзита каких-либо больших проблем никогда не возникало.

«Мы ждали официального подтверждения от коллег из России, пропуск через территорию Российской Федерации, поэтому здесь устное подтверждение мы имеем», — сказал Акчулаков журналистам в правительственных кулуарах.

Ранее, 29 декабря, советник президента «Транснефти» Игорь Демин сообщил «РИА Новости», что компания получила заявку от «Казтрансойла» на резерв дополнительных мощностей нефтепровода «Дружба» для транзита в ФРГ в объеме 1,2 млн т сырья на 2023 год.

Позднее в тот день казахстанская национальная компания «Казтрансойл» подтвердила эту информацию на официальном сайте. Уточнялось, что заявка требует подтверждения со стороны минэнерго.

Тогда вице-премьер Александр Новак заявил журналистам, что Москва готова поддержать данные поставки.

Казахстан занимается поиском альтернативных маршрутов поставок своей нефти в связи с геополитической обстановкой, а также проблемами вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому сейчас вывозится почти вся экспортная нефть республики.

Труба КТК транспортирует нефть из Западного Казахстана через области и края российского юга к порту Новороссийск. В марте 2022 года из-за шторма в порту Новороссийска были повреждены причалы, из-за чего отгрузка нефти на время прекратилась. В июне возникла проблема разминирования акватории порта от бомб и мин времен Великой Отечественной войны. В июле транспортировка нефти по трубопроводу вновь прекратилась по решению Приморского райсуда Новороссийска, потребовавшего устранить выявленные Ространснадзором нарушения.