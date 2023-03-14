NYP предрекла финансовый крах США из-за антироссийских санкций

Вашингтон лишается способности оказывать давление на международной арене, поскольку антироссийские санкции приводят к отказу многих стран от доллара. Об этом 11 марта написал обозреватель New York Post Джей Ньюман.

«Отказ от доллара нанесет мощный удар по позиции Америки на международной арене. Эпоха, когда можно было печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу, а с ней в прошлом останется наша возможность дешево покупать иностранные товары», — говорится в публикации.

По словам журналиста, более 100 стран не поддержали антироссийские меры со стороны Запада. В связи с этим возникают экономические коалиции, которые используют альтернативные валюты для реализации товаров. Отсутствие аналогов доллару оказалось иллюзорным.

Как уточнил Ньюман, торговые отношения между странами, использующими национальные валюты, приводят к снижению спроса на доллар. В результате его стоимость падает.

Из-за падения доллара США потеряют свой статус на международной арене, а также подвергнутся риску оказаться в «долговой яме». При этом в целях предотвращения кризиса Вашингтон может попытаться сократить число стратегических противников и «раз и навсегда навести порядок в собственной экономике».

Также 11 марта стало известно о банкротстве в США банка Silicon Valley. Организация разорилась менее чем за двое суток. После того как банк совершил неудачную операцию с ценными бумагами, вкладчики начали резко снимать средства со счетов.

На следующий день издание Axios сообщило, что администрации Байдена в скором времени грозит кризис банковской системы. В публикации отмечается, что если американское правительство не организует сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank до того, как 13 марта откроются отделения, кабмин столкнется с катастрофическим кризисом.

Тогда же появилась информация о том, что американские власти не рассматривают возможность выкупа обанкротившегося SVB. По словам министра финансов Джанет Йеллен, нынешняя ситуация отличается от финансового кризиса 2008 года, когда правительство спасало многие банки, чтобы защитить экономику страны.

В свою очередь, президент США Джо Байден попытался убедить американских граждан, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы страны. Он пообещал запросить конгресс и «регуляторов банковского сектора на предмет ужесточения правил для банков и сокращения угрозы того, что подобного рода крах банка произойдет вновь», а также для защиты рабочих мест и малого бизнеса в стране.

Между тем 14 февраля американский политолог Джон Вароли рассказал «Известиям», что финансовую систему США в том виде, в котором она существует на сегодняшний день, ждет неизбежный крах.