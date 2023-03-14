Врач назвала продукты для поддержания прочности костей и суставов

Необходимо употреблять в пищу продукты с большим содержанием кальция и магния, это поможет снизить риск заболевания остеопорозом. Об этом в понедельник, 14 марта, рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в беседе с изданием «Москва 24».



По ее словам, кальций и магний можно получить из свежей зелени: петрушки, базилика, кресс-салата. Кроме того, много кальция содержится в белокочанной капусте, куриных яйцах и сыре.



Врач посоветовала включать в рацион рыбу, в которой содержится витамин D3. Он регулирует фосфорно-кальциево-магниевый обмен, поддерживает прочность костной ткани.



Королева напомнила, что пожилым людям следует не забывать про необходимые физические нагрузки.



«Человек должен обязательно поддерживать физическую активность. Именно благодаря работе мышечных групп кости становятся прочнее. Если мышцы не будут работать, у человека может начаться остеопороз даже при наличии полноценного питания по кальциево-магниевому балансу», — пояснила специалист.

Остеопороз — болезнь, поражающая соединительные ткани. Наиболее часто поражается позвоночник, а также кости рук и ног. Кости при остеопорозе теряют прочность, что рождает риск получения частых патологических переломов.

Ранее, 1 марта, терапевт Наталья Артемьева рассказала о витаминах и минералах для укрепления иммунитета. Она отметила, что иммунную защиту можно усилить, восполнив дефицит цинка и селена. Первый оказывает прямое противовирусное действие, а второй стимулирует обменные процессы.



До этого, 16 февраля, врач-диетолог Елена Соломатина порекомендовала употреблять в пищу продукты с омега-3 и витамином B12 для улучшения работоспособности головного мозга. Она пояснила, что такие антиоксиданты, как рутин, кверцетин, рефинатроз, полифенолы, защищают клетки мозга от разрушения.