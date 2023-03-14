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Аналитики сообщили о превалировании однокомнатных лотов в новостройках Москвы

В Москве лишь 0,3% предложения новостроек приходится на многокомнатные квартиры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В столичных новостройках лишь 0,3% предложения относится к многокомнатным квартирам — четыре и более комнат. Об этом «Известиям» рассказали аналитики компании «Метриум».

По информации специалистов, превалирует объем однокомнатных лотов (36,7%, –0,4 п.п. за февраль). Увеличилось количество студий в продаже (28,7%, +1,3 п.п.).

Двухкомнатные квартиры занимают 25,7% предложения, трехкомнатные — 8,5%, добавили эксперты.

Также аналитики сообщили, что доля предложений с чистовой отделкой сохраняет количественное преимущество на массовом рынке новостроек (67,6%, –1 п.п.).

«Рост экспозиции на рынке массовых новостроек приостановился после всплеска в 2022 году: второй месяц подряд предложение уменьшается. Количество лотов на конец февраля 2023 года составило 25,4 тыс., что на 3,6% меньше, чем в конце января текущего года», — сказала директор по развитию компании «Метриум» Наталья Сазонова.

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Ранее, 2 марта, аналитики компании «Метриум» сообщили «Известиям», что за пять лет площадь квартир и апартаментов в дешевых новостройках Москвы сократилась на 23%. Отмечается, что заметнее всего среди всех классов новостроек уменьшились квартиры и апартаменты в самых доступных новостройках эконом- и комфорт-класса.

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