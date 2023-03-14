Эксперт назвал причину выбора войсками ВС РФ тактики активной обороны

В ходе активной обороны российская армия изматывает противника и не дает ему собрать мощный кулак для деблокирования Артемовска (украинское название — Бахмут), а также организовать весеннее наступление, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Сейчас многое решается в Артемовске, и это по-своему важный момент в боях за Донбасс. Для противника этот город — символ, и его потеря будет сильным идеологическим и моральным ударом», — отметил он.

По словам эксперта, положение ВФУ в Артемовске плохое — ежедневные потери убитыми могут доходить до батальона, а всё снабжение группировки в городе ведется через горло шириной в более чем 4 км, и оно простреливается российскими войсками.

«По некоторым данным, украинские силы сосредоточили для деблокирующего удара группировку до 15–20 тыс. человек. В них могли войти и те части, которые планировалось использовать во время весеннего удара на Мариуполь», — рассказал Василий Дандыкин.

По его словам, активная оборона в Донбассе позволяет раздергивать силы ВФУ, что не дает нанести мощный концентрированный деблокирующий удар, объяснил он.

Вооруженные силы РФ 13 марта вели активные наступательные действия на донецком и купянском направлениях, а на других наносили огневое поражение по целям противника, сообщили в Минобороны РФ.

За сутки на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 440 человек и 37 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, самоходные артиллерийские установки и бронеавтомобили.

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