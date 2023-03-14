Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков не исключил участия Путина в саммите G20 в Индии
Мир
Экс-советник Пентагона предсказал уничтожение национальной мощи США из-за Украины
Мир
Песков назвал военный путь единственным на Украине при нынешней позиции Киева
Мир
В Кремле оценили позицию Сербии по отношению к России
Политика
В ГД назвали важным доказательством переписку России с ФРГ, Данией и Швецией по СП
Политика
Песков сообщил о планах проведения прямой линии с Путиным в 2023 году
Политика
Грушко сообщил о продлении зерновой сделки
Армия
ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Херсонской области
Мир
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,7
Спорт
Грачева обыграла Касаткину на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе
Общество
Путин обратился к участникам первого конгресса Международного движения русофилов
Мир
Разбор завалов в Турции стал крупнейшей международной спасательной операцией
Сюжет:

Эксперт назвал причину выбора войсками ВС РФ тактики активной обороны

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе активной обороны российская армия изматывает противника и не дает ему собрать мощный кулак для деблокирования Артемовска (украинское название — Бахмут), а также организовать весеннее наступление, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Впереди Нью-Йорк: как российские войска освобождают территории ДНР
Репортаж «Известий» с передовой в районе Горловки — о работе артиллерии, медицинской подготовке бойцов и раритетных орудиях

«Сейчас многое решается в Артемовске, и это по-своему важный момент в боях за Донбасс. Для противника этот город — символ, и его потеря будет сильным идеологическим и моральным ударом», — отметил он.

По словам эксперта, положение ВФУ в Артемовске плохое — ежедневные потери убитыми могут доходить до батальона, а всё снабжение группировки в городе ведется через горло шириной в более чем 4 км, и оно простреливается российскими войсками.

«По некоторым данным, украинские силы сосредоточили для деблокирующего удара группировку до 15–20 тыс. человек. В них могли войти и те части, которые планировалось использовать во время весеннего удара на Мариуполь», — рассказал Василий Дандыкин.

По его словам, активная оборона в Донбассе позволяет раздергивать силы ВФУ, что не дает нанести мощный концентрированный деблокирующий удар, объяснил он.

Вооруженные силы РФ 13 марта вели активные наступательные действия на донецком и купянском направлениях, а на других наносили огневое поражение по целям противника, сообщили в Минобороны РФ.

За сутки на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 440 человек и 37 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, самоходные артиллерийские установки и бронеавтомобили.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Снайперский задел: как действия стрелков помогают освобождать Угледар

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023