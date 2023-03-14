Названы самые дешевые апартаменты в Москве

Самые дешевые апартаменты в новостройках Москвы в начале 2023 года продавались всего за 2,9 млн рублей, их площадь равна 12,2 кв. м. Об этом «Известиям» 14 марта рассказали аналитики компании «Метриум».

На втором месте среди самых доступных первичных апартаментов столицы лот площадью 11,8 кв. м за 3,1 млн рублей, на третьем — помещение площадью 10,8 кв. м за 3,5 млн рублей, сообщили аналитики.

По данным экспертов, самая доступная квартира в новостройках Москвы площадью 10,1 кв. м продается за 3,6 млн рублей, на втором месте квартира площадью 11,8 кв. м за 4,3 млн рублей, и на третьем — площадью 22,1 кв. м за 5,3 млн рублей.

Также эксперты сообщили, что по итогам февраля объем предложения в новостройках столицы снизился на 3,6%. Средневзвешенная цена квадратного метра составила 317,1 тыс. рублей (+2,4% за месяц, +14,9% за год), добавили эксперты.

Ранее, 12 марта, аналитики VSN Realty сообщили, что объем предложения апартаментов за 2022 год в Москве вырос в 2,2 раза — с 3,6 тыс. до 7,7 тыс. лотов. Средний бюджет предложения увеличился на 20%, до 22 млн рублей, отметили эксперты.