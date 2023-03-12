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В Москве вдвое выросло число апартаментов на продажу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Объем предложения апартаментов за 2022 год вырос в 2,2 раза — с 3,6 тыс. лотов до 7,7 тыс. лотов. Средний бюджет предложения увеличился на 20%, до 22 млн рублей, сообщили «Известиям» аналитики VSN Realty.

По данным экспертов, бюджеты покупок апартаментов в премиальных комплексах за год выросли на 12%. В январе 2023 года в среднем апартаменты номинировались за 60,2 млн рублей, стоимость квадратного метра составляла 762 тыс. рублей при средней площади лота в 79 кв. м, уточнили аналитики.

«Наибольший рост числа апартаментов в экспозиции произошел в проектах бизнес-класса — за год на 125%. При годовом увеличении среднего бюджета предложения на 8%, до 17,7 млн рублей, средневзвешенная цена выросла незначительно: с 356 тыс. до 368 тыс. рублей за 1 кв. м», — сказали специалисты.

Также в компании отметили интересные годовые показатели в сегменте апартаментов комфорт-класса. При росте объема предложения за год на 111% фактически средняя цена осталась прежней — 254 тыс. рублей за 1 кв. м в январе 2023 года. При этом покупатели стали тратить на этот продукт больше: за год средний бюджет сделки вырос на 13%, до 9,5 млн рублей, сообщили эксперты.

Ипотеку в 2022 году выбрали 55% всех покупателей апартаментов. Этот финансовый инструмент чаще использовали клиенты бизнес-класса: число таких сделок за год выросло на 7%. Комфорт-класс, напротив, показал незначительное снижение по итогам 2022 года, добавили аналитики.

«Традиционно динамика реализации апартаментов более низкая, чем квартир. Годовое снижение спроса на первичном рынке довольно высокое и, конечно, во многом объясняется более низкими ставками ипотеки для жилья. Однако мы ждем более позитивных цифр по полным данным за начало года», — прокомментировала генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

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Ранее в марте эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости» рассказали, что доля покупателей вторичного жилья, которые продали свою недвижимость в других регионах и переехали в Москву, с прошлого года увеличилась до 18% от общего количества сделок.

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