Появились кадры уничтожения украинских боевиков вблизи Спорного в ДНР

Российские военнослужащие ликвидируют позиции украинских националистов в районе поселка Спорное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадрами работы российских сил 13 марта поделился 1-й армейский корпус Народной милиции ДНР.

Поселок является стратегически важной точкой, открывающей прямую дорогу к Славянску — большому городу и важному транспортному узлу в республике.

Еще один важный пункт на пути к Славянску — Красный Лиман. Как рассказал 13 марта «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин, освобождение Красного Лимана и последующее движение российских войск на запад позволяет выйти с фланга к Славянску. Сейчас на этом направлении в основном идут российские десантники, сказал эксперт.

Кроме того, накануне военный эксперт, полковник в отставке Эдуард Басурин отметил, что российские силы практически полностью освободили город Красногоровка, находящийся к северу от Авдеевки в ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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