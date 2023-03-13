Военный эксперт рассказал о значении боев под Красным Лиманом

Освобождение Красного Лимана и последующее движение российских войск на запад позволяет выйти с фланга к Славянску — большому городу и важному транспортному узлу в ДНР, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Сейчас на этом направлении в основном идут наши десантники. Им, конечно, непросто. Местность там лесистая — тяжелая для наступления. Накладывает свой отпечаток на ведение боевых действий и наступившая распутица, передвигаться очень сложно. Момент сейчас серьезный, наверное, по-своему переломный. Хорошо, что, несмотря на все трудности, мы продвигаемся. Это говорит о том, что мы лучше действуем, и, скорее всего, у нас там будут более ощутимые успехи», — считает он.

По словам эксперта, дальнейшее продвижение на краснолиманском направлении зависит от успехов на харьковском и донецком направлениях.

«В первую очередь очень важно, чтобы бои в районе Соледара завершились в нашу пользу. В таком случае, наши войска начнут приближаться к Славянску с двух сторон», — считает Василий Дандыкин.

В Минобороны России сообщили, что 11 и 12 марта российские войска в районе Красного Лимана вели активные боевые действия. В воскресенье они атаковали и уничтожали позиции противника в районе Площанки в ЛНР, Терны и Ямполовка и Григоровка в ДНР. Авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили штабы 111-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВФУ.

В субботу нашими войсками были поражены опорные пункты в районе Невского и Червоной Дибровы.

За двое суток ВФУ потеряли здесь не менее 190 боевиков, три бронемашины, шесть пикапов, две гаубицы Д-30, по одной САУ «Акация» и «Гвоздика», сообщили в Минобороны РФ.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

В лес — с небес: российские десантники продвигаются к Красному Лиману