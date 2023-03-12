В ДНР сообщили о почти полном освобождении Красногоровки к северу от Авдеевки
Российские силы практически полностью освободили город Красногоровка, находящийся к северу от Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал в воскресенье, 12 марта, военный эксперт, полковник в отставке Эдуард Басурин.
«Населенный пункт практически освобожден. На окраинах идут зачистки», — сказал Басурин ТАСС.
По его словам, освобождение этого города позволяет российским силам еще прочнее «сжать в тисках» Авдеевку, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно наносят удары по Донецку.
9 марта корреспонденты «Известий» побывали с российскими артиллеристами на передовой боев за Авдеевку. Как рассказал механик-водитель САУ «Гвоздика» 1-й Славянской бригады с позывным Шустрый, совсем скоро войска войдут в Авдеевку. Он отметил, что важную роль на данном направлении играет слаженная работа артиллерии.
До этого, 8 марта, советник исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин объяснил важность боев под Авдеевкой для Донецка. По его словам, ВСУ на авдеевском направлении заняты попытками сдержать наступление российских военных, что существенно облегчает судьбу Донецка. Он отметил, что противник вынужден растягивать технику по всей линии фронта и больше занят сдерживанием наступления РФ.
Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.
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