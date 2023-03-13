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Россиянин Алексей Сарана стал чемпионом Европы по шахматам

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Фото: commons.wikimedia.org/Stefan64
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Россиянин Алексей Сарана 13 марта стал чемпионом Европы по шахматам. Соревнования прошли в Сербии.

В 11 турах российский шахматист набрал 8,5 очка.

Второе место занял Кирилл Шевченко из Румынии. Третьим стал бельгийский шахматист Даниэль Дарда. На их счету так же по 8,5 очка. Однако они уступили россиянину по дополнительным показателям.

По итогам турнира 23 лучших шахматиста получили право сыграть на Кубке мира. Среди российских спортсменов в топ-23 также попали Давид Паравян, Андрей Есипенко и Сергей Азаров. Призовой фонд чемпионата Европы составил €100 тыс., за победу в турнире предусмотрена награда в €20 тыс.

Среди российских шахматистов на чемпионате Европы побеждали Антон Демченко (2021), Владислав Артемьев (2019), Максим Матлаков (2017), Эрнесто Инаркиев (2016), Евгений Найер (2015), Александр Мотылев (2014), Дмитрий Яковенко (2012), Владимир Поткин (2011), Ян Непомнящий (2010), Евгений Томашевский (2009) и Павел Трегубов (2000).

23-летний Алексей Сарана занимает 71-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Его наивысшей позицией в мировом рейтинге была 45-я строчка. В 2021 году на чемпионате Европы Сарана занял третье место.

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Ранее, 28 февраля, Федерация шахмат России (ФШР) перешла в Азиатскую шахматную федерацию ACF. В тот день делегаты генеральной ассамблеи ACF большинством голосов высказались за включение ФШР в состав организации.

7 марта исполнительный директор ФШР Александр Ткачев заявил, что переход ФШР в Азиатскую шахматную федерацию в первую очередь связан с защитой интересов российских спортсменов. Говоря о мотивах перехода в Азию, он отметил высокую конкуренцию и в азиатских шахматах, а также более удобную логистику.

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