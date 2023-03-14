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Названы сходство и различия накопительного счета и банковского вклада

Финансовый аналитик Чеврычкин: накопительный счет более гибкий инструмент накопления, чем банковский вклад
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Накопительные счета и банковские вклады (депозиты) являются инструментами инвестирования средств, но имеют отличия и подходят для решения разных задач, рассказал финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин «Известиям» 14 марта.

Как он уточнил, деньги на вкладах и на накопительных счетах застрахованы Агентством по страхованию вкладов на сумму до 1,4 млн рублей.

«Сходство инструментов состоит в том, что они оба банковские счета, на которые клиент кладет деньги под проценты. За определенный период банк начисляет доход, чаще всего ежемесячно, но по вкладам могут быть ежеквартальные отчисления, ежегодные или в конце срока размещения», — объяснил он.

Также эксперт назвал четыре основных отличия накопительного счета от депозита.

Во-первых, это срок. Как отметил аналитик, по накопительному счету отсутствует срок действия, в то время как депозиты открываются на определенный срок. Сроки действия банковских вкладов могут быть разные, наиболее популярные от трех месяцев до нескольких лет, добавил он.

Второе отличие — процентная ставка.

«В договоре банковского вклада фиксируется процент, который не может быть изменен, по накопительному счету банк может поменять ставку в любой момент в одностороннем порядке», — сказал Чеврычкин.

Кроме того, у этих двух инструментов инвестирования разные условия пополнения счета.

«Накопительные счета всегда можно пополнять, для вкладов такая возможность часто отсутствует. В случае если вклад пополняемый, то ставка обычно ниже, чем у классических депозитов», — объяснил аналитик.

Четвертое отличие заключается в снятии средств.

«В случае досрочного снятия денег с депозита можно не получить начисленные проценты либо получить их меньше. На накопительном счете проценты при снятии средств обычно не сгорают», — уточнил эксперт.

По его словам, банковские вклады с возможностью частичного снятия средств чаще всего имеют ставку ниже. В том числе по депозитам предусмотрен неснижаемый остаток, в накопительных счетах он обычно отсутствует.

«Мы считаем накопительный счет более гибким инструментом накопления, потому что существует постоянный доступ к средствам, которые можно снимать, пополнять, не расторгая договор, с учетом того что в последнее время процентные ставки по вкладам и накопительным счетам практически сравнялись», — заключил Чеврычкин.

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Ранее, 10 марта, менеджер продукта вклады маркетплейса «Сравни» Мария Татаринцева рассказала «Известиям», что по сравнению с ноябрем-декабрем прошлого года к весне 2023-го максимальные ставки по вкладам в топ-10 банков снизились с 8,1 до 7,67% годовых.

В середине февраля сообщалось, что в 2022 году крупные банки РФ нарастили свои розничные депозитные портфели в диапазоне от 9 до 38%. Как объяснила управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова, большой прирост связан с высокими ставками в весенние месяцы.

10 января стало известно, что, согласно исследованию FinExpertiza, рублевый депозит показал максимальную доходность среди наиболее популярных активов при консервативной стратегии инвестирования в 2022 году.

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