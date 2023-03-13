Президент Украины Владимир Зеленский позволил странам Запада обмануть жителей страны: в то время как Вооруженные силы (ВСУ) находятся в тяжелом положении, союзники Киева лишь обещают поставки нового вооружения но не спешат оказывать необходимую поддержку. Такую точку зрения 13 марта высказал бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Оружие, которое надо для наступления, отсутствует — только кормят завтраками. <…> Дурилка полная украинцев идет, используют по полной программе», — отметил он.

По его словам, бойцы ВСУ страдают от недостатка боеприпасов и оружия. Кроме того, среди украинских бойцов наблюдаются высокие потери. Соскин подчеркнул, что власти подвели страну к грани банкротства, экономика находится на пороге дефолта.

Накануне, 12 марта, стало известно о том, что армия Швейцарии приступила к утилизации 60 исправных британских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Rapier, которые можно было бы поставить Украине.

В тот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал проведение акции протеста в Берлине против поставок оружия для ВСУ. По словам министра, демонстранты «должны быть честными» и переформулировать лозунги, под которыми выступают. Вместо призывов остановить поставки вооружений следует призвать Россию остановить боевые действия, считает он.

В октябре прошлого года Кулеба жаловался СМИ на поддержку РФ в Африке и Латинской Америке. По его словам, необходимо изменить это отношение и предложить альтернативное видение и информацию о происходящем.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, этот шаг приведет лишь к «нагнетанию напряженности и повышению эскалации». Кроме того, отмечалось, что поставляемая военная техника не поможет ВСУ провести наступление и станет законной целью для ВС РФ.