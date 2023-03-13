В России запустили серийное производство КПК на отечественной ОС «Аврора»

В России начали серийное производство карманных персональных компьютеров (КПК) на отечественной операционной системе (ОС) «Аврора», работа ведется на площадках «Аквариус». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В настоящее время начат выпуск КПК Aquarius NS M11 в форм-факторе смартфона, планируется, что в серийное производство запустят защищенное по стандарту IP68 устройство Aquarius NS M12 для корпоративного использования в полевых условиях.

По данным «Газеты.Ru» , к концу 2023 года общий объем производства достигнет 2,5 млн устройств.

Как отметил генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа», ответственной за разработку ОС «Аврора» Павел Эйгес, старт серийного производства отечественных мобильных устройств с предустановленной российской операционной системой знаменует собой «новый этап на пути удовлетворения растущего спроса российских компаний и органов власти на доверенные отечественные решения и достижение технологического суверенитета России».

В октябре 2022 года руководитель Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух заявил, что к 2030 году в России должны перейти на отечественное ПО на 70%. На сегодняшний день большую часть составляет зарубежное программное обеспечение.

19 октября Минцифры РФ сообщило о запуске маркетплейса Russoft.ru, где собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО. Для размещения правообладателям нужно подать соответствующую заявку на «Госуслугах».