Собянин назвал сроки окончания работ на Дмитровском путепроводе

Основные работы по реконструкции Дмитровского путепровода на севере столицы завершат до конца года. Об этом сообщил в понедельник, 13 марта, мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города напомнил, что путепровод был построен в 1965 году. В апреле 2020 года начались работы по его реконструкции, что в том числе необходимо для запуска третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3), поскольку требуются новые характеристики дороги.

«Дмитровский путепровод — это <...> очень сложный объект в связи с тем, что нам нужно было не останавливать движение по Дмитровке. До конца этого года основные работы должны быть выполнены», — сказал Собянин журналистам в ходе осмотра работ на путепроводе через пути Октябрьской железной дороги в районе станции метро «Петровско-Разумовская».

Он уточнил, что работы выполняются без остановки движения по основному ходу Дмитровского шоссе по специально построенному путепроводу. После реконструкции передвижение по городу станет удобнее для 420 тыс. жителей, а проехать магистраль можно будет на шесть минут быстрее.

Согласно справке пресс-службы мэра и правительства Москвы, на сегодняшний день общая строительная готовность объекта составляет 56%. После этого на участке будут установлены защитные экраны протяженностью 102 м. Кроме того, будет благоустроено 2,4 га газонов, а также высажено 36 деревьев и 167 кустарников.

Ранее в этот день Собянин сообщил о скором открытии движения на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Полбина до Курьяновского бульвара. По его словам, участок готов более чем на 80%, его открытие запланировано на май 2023 года. Новая дорога улучшит транспортную доступность района Печатники. По проекту здесь будут 11 км новых дорог, в том числе две эстакады, а также подземный пешеходный переход.