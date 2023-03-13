Участок МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара запустят в мае

В мае 2023 года откроется движение на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Полбина до Курьяновского бульвара. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем официальном Telegram-канале в понедельник, 13 марта.

Участок готов более чем на 80%, пишет РИАМО.

«По проекту здесь будет 11 км новых дорог, в том числе две эстакады, а также подземный пешеходный переход», — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Новая дорога улучшит транспортную доступность района Печатники, сообщается на сайте kp.ru. Сейчас там прокладывают теплосети, делают ливневки и ограждения, передает НСН.

Ранее в этот день Собянин рассказал, что в текущем году начнутся работы по благоустройству Цветного бульвара. Основные работы пройдут рядом с Цирком Никулина и на площади перед выходом со станции метро, сообщается на сайте aif.ru.