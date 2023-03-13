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Собянин рассказал о благоустройстве Цветного бульвара в 2023 году

Собянин: работы по благоустройству Цветного бульвара начнутся в 2023 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в текущем году начнутся работы по благоустройству Цветного бульвара. Об этом градоначальник сообщил на официальном сайте в понедельник, 13 марта.

По его словам, основные работы по благоустройству Цветного бульвара пройдут рядом с Цирком Никулина и на площади перед выходом со станции метро.

«Центральная прогулочная часть Цветного бульвара является объектом культурного наследия и находится в хорошем состоянии. Но пешеходным тротуарам вдоль домов во многих местах явно не хватает уюта, да и проезжую часть пора привести в порядок», — рассказал Собянин.

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Градоначальник отметил, что особенностью этой местности является близкое расположение грунтовых вод, поэтому во избежание подтоплений будут проложены дополнительные водосточные сети. Он уточнил, что также планируется обновить покрытие пешеходной зоны и установить современные лавочки. Общественные туалеты, которые располагаются напротив выхода из метро, перенесут в более удобное место, добавил мэр.

Ранее, 10 марта, Собянин сообщил, что в столице в 2023 году благоустроят студенческий квартал Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана. Он уточнил, что всего в районе вуза благоустроят 13 улиц и переулков.

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