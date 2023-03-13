Собянин рассказал о благоустройстве Цветного бульвара в 2023 году

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в текущем году начнутся работы по благоустройству Цветного бульвара. Об этом градоначальник сообщил на официальном сайте в понедельник, 13 марта.

По его словам, основные работы по благоустройству Цветного бульвара пройдут рядом с Цирком Никулина и на площади перед выходом со станции метро.

«Центральная прогулочная часть Цветного бульвара является объектом культурного наследия и находится в хорошем состоянии. Но пешеходным тротуарам вдоль домов во многих местах явно не хватает уюта, да и проезжую часть пора привести в порядок», — рассказал Собянин.

Градоначальник отметил, что особенностью этой местности является близкое расположение грунтовых вод, поэтому во избежание подтоплений будут проложены дополнительные водосточные сети. Он уточнил, что также планируется обновить покрытие пешеходной зоны и установить современные лавочки. Общественные туалеты, которые располагаются напротив выхода из метро, перенесут в более удобное место, добавил мэр.

Ранее, 10 марта, Собянин сообщил, что в столице в 2023 году благоустроят студенческий квартал Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана. Он уточнил, что всего в районе вуза благоустроят 13 улиц и переулков.