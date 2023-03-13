MI5 предложит предприятиям помощь в борьбе со шпионажем со стороны России и КНР

Британская служба контрразведки MI5 будет оказывать услуги гражданским предприятиям по борьбе со шпионажем со стороны России и Китая. Об этом 13 марта написала газета The Times.

Помощь будет осуществляться в рамках новой стратегии обороны Великобритании, которая предполагает создание нового органа по защите государственной безопасности. Он будет оказывать консультации предприятиям, университетам и организациям, способным стать объектами промышленного шпионажа.

«Предоставление новым органом непосредственной поддержки гражданам также ознаменует последний этап выхода MI5 и других разведывательных служб из тени», — говорится в публикации.

Ранее в этот же день премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что правительство страны в ближайшие два года повысит расходы на оборону на £5 млрд ($6 млрд). Соединенное Королевство планирует довести свои военные расходы до 2,5% ВВП.

Половину из этих средств направят на развитие ядерных сил сдерживания, вторая часть пойдет на восполнение запасов переданных Украине боеприпасов и вооружений.

Обновленная стратегия обороны Великобритании содержит новые меры для укрепления экономической безопасности, а также технологических возможностей на фоне роста влияния Пекина.

В начале марта министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что военная техника армии страны на фоне украинского конфликта отчаянно нуждается в замене.

За месяц до этого Уоллес заявлял, что конфликт на Украине показал уязвимость обороны Европы и ее истощение из-за поставок вооружений Киеву.

В свою очередь, руководитель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд заявил, что в случае войны Вооруженные силы Великобритании смогут продержаться пять дней, так как военные запасы страны критически истощены.