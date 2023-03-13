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Политолог заявил об отсутствии исторической почвы под переименованием РФ в Московию

Политолог Аверьянов об идее переименовать Россию в Московию: исторической почвы под этим нет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Исторической почвы под возможным переименованием на Украине России в Московию нет. Киев хочет таким образом еще больше разделить русских и украинцев. Об этом 13 марта «Известиям» заявил политолог Кирилл Аверьянов.

11 марта президент Украины Владимир Зеленский пообещал комплексно проработать вопрос по переименованию России в Московию. Об этом он заявил после того, как соответствующая петиция на его сайте набрала свыше 25 тыс. голосов.

«Корни этого переименования стоит искать во временах Речи Посполитой. Поляки называли Русью только те восточнославянские земли, которые они присоединили к своему государству. Восточнославянские земли, которые находились под властью правителя в Москве, они именовали Московией. Подоплека такого разграничения была сугубо политической», — сказал политолог.

Он добавил, что Польша таким образом намеревалась противопоставить своих русских подданных русским подданным московского государя, с тем чтобы не допустить объединения всех русских людей в одном государстве.

Существовавшее в Речи Посполитой разграничение Руси и Московии стало частью украинской национальной идеологии, отметил Аверьянов.

«Задачей украинских «будителей» была украинизация Древней Руси, присвоение этого исторического наследия себе. И, соответственно, этнонимы «Русь», «русский» применялись к Украине, но возникала необходимость каким-то образом называть Россию и использовалось польское название «Московия», — сказал политолог.

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Собеседник «Известий» также указал на то, что в украинском историческом нарративе утвердился миф о том, что слова «Россия» и «русский» были украдены «московитами» во времена правления императора Петра I. Об этом пишут в украинских учебниках истории, подчеркнул политолог.

«В этой связи логично, что Киев выходит с такими предложениями, они полностью укладываются в логику той историографии, которая господствует на Украине. Конечно, такие предложения направлены на то, чтобы еще больше разделить россиян и украинцев. Но исторической почвы под этим нет, поскольку этнонимы «Русь», «русский» употреблялись как жителями Киева, так и жителями Москвы», — сказал Аверьянов.

По его мнению, попытки украинского руководства показать, что между русскими и украинцами нет ничего общего, обречены на провал. Однако эксперт отметил, что обозначение России как Московии «вполне может укрепиться в украинском языке».

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию.

16 февраля бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что «ни Грузия, ни Литва, ни Латвия, ни Эстония не конкурируют с Москвой за первородство. А мы (Украина. — Ред.) конкурируем». По его мнению, Москва «украла» бренд «Русь».

Комментируя это высказывание, преподаватель МПГУ, кандидат исторических наук Алексей Синелобов в беседе с «Известиями» отметил, что слова Арестовича свидетельствуют об элементарном незнании истории.

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