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Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков с иронией оценил идею украинского лидера Владимира Зеленского о переименовании России в Московию.

«Это относится к нелепым курьезам, подобные сообщения или подобные решения. <...> Можно только с улыбкой относиться. РФ, как бы кто ее ни называл, останется великой державой, великой страной, останется Россией», — подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами в понедельник, 13 марта.

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На прошлой неделе Зеленский пообещал комплексно проработать вопрос по переименованию России в Московию.

Он сделал акцент на петиции, которая размещена на сайте президента Украины и набрала свыше 25 тыс. голосов. Украинский президент потребовал уведомить его, а также автора петиции о ходе проработки вопроса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это еще одно свидетельство попытки создания из Украины «анти-России».

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил в качестве ответа назвать Украину «Бандера-рейхом».

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