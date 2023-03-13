В список для параллельного импорта попали еще 11 автомобильных марок

Минпромторг включил в список брендов, разрешенных для ввоза в РФ по параллельному импорту, автомобили еще 11 иностранных марок, следует из обновленного приказа ведомства (документ есть у «Известий»).

В список вошли Hino, Renault, Citroen, Dacia, Ford, Genesis, Hyundai, KIA, Mazda, Opel и Peugeot.

Ранее в этот день Минпромторг разрешил ввозить по параллельному импорту товары IKEA, а также американских производителей игрушек Hasbro и Mattel, писали «Известия». Помимо этих брендов в список попали производители одежды, косметики и парфюмерии и другой продукции. В частности, в новой редакции появились Lancome, Giorgio Armani и Yves Saint Laurent.

До этого, 6 марта, стало известно, что в московских магазинах официальных дилеров немецкого автоконцерна Volkswagen закончились последние официально ввезенные внедорожники Volkswagen Touareg. Всего в различных регионах России остался 21 подобный внедорожник по цене от 9,2 млн рублей до 15,1 млн рублей.

27 февраля газета Handelsblatt сообщила, что Volkswagen намерен запретить китайским заводам поставлять свои автомобили в Россию, чтобы бороться с экспортом своих машин из КНР, для чего даже создал систему черных списков. В него вошли оптовые китайские компании, которые больше не смогут закупать автомобили напрямую у китайских совместных предприятий (СП).

13 февраля отмечалось, что в РФ по параллельному импорту привезли переднеприводный кроссовер Volkswagen Tharu. Автомобиль в РФ оценили в 3 922 760 рублей.