Реклама
Прямой эфир
Общество
Дело о госизмене возбудили на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Мир
Захарова предрекла проблемы из-за попыток США спасти свою банковскую систему
Общество
Гладков сообщил о сбитых системой ПВО над Белгородской областью четырех ракетах
Мир
Саакашвили заявил о критической потере веса и болях в костях
Общество
Более 6,4 млн рублей выплатят пострадавшим от взрыва газа в доме в Чите
Общество
В Подмосковье пожарные ликвидировали открытое горение на складе
Культура
Фильм «Аватар: Путь воды» получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты
Мир
В Китае назвали оборонный бюджет США сигналом к мировой войне
Мир
Запущенные КНДР крылатые ракеты преодолели 1,5 тыс. км
Армия
В ЛНР заявили о нехватке ГСМ у украинских военных на кременском направлении
Мир
Проект реставрации Триумфальной арки в Пальмире презентуют в апреле
Происшествия
Таксист ограбил директора балета «Тодес» в Москве

IKEA разрешили ввозить по параллельному импорту

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

IKEA, а также американские производители игрушек Hasbro и Mattel, включены в перечень товаров параллельного импорта. С соответствующим приказом Минпромторга ознакомились «Известия».

Заинтересованное юрлицо: российские компании массово открывают филиалы в ОАЭ
Как это поможет отечественным предпринимателям сохранить международный бизнес

Помимо этих брендов в него попали производители одежды, косметики и парфюмерии и другой продукции. В частности, в новой редакции списка появились Lancome, Giorgio Armani и Yves Saint Laurent.

Быстрее всего на полках появится одежда Tommy Hilfiger, считает источник «Известий» в одном из маркетплейсов. Товары бренда поступят в продажу сразу после вступления приказа в силу, отмечает он.

Другие новые марки одежды и парфюмерии из списка появятся в РФ ориентировочно в середине лета — закупки по ним уже готовятся, уточнил собеседник «Известий». По его прогнозу, техника, игрушки, а также товары IKEA можно будет найти в продаже в конце мая — начале июня.

Минпромторг не только расширяет перечень товаров для параллельного импорта, но и готовится обновить свой подход к формированию списка, сказали «Известиям» в ведомстве. Вместо конкретных марок в нем начнут указывать правообладателей. Пока это предложение обсуждают, добавили в министерстве.

Как пояснили «Известиям» участники рынка, сейчас список выглядит так: ведомство указывает группу товаров, затем конкретные марки, которые можно ввозить по параллельным каналам, либо наоборот следует из них исключить. При новом подходе из документа исчезнут конкретные бренды — вместо них появятся компании, которые владеют сразу несколькими торговыми марками. Это упростит администрирование нормы такого импорта, считают в Минпромтоге.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает такой подход логичным. У того или иного производителя может быть не один, а несколько брендов, официальный ввоз которых в РФ прекратился. Если вместо каждой конкретной марки указывать название вендора, это упростит работу Минпромторга, таможни и самих импортеров — исчезнет путаница с тем, какие товары той или иной компании можно поставлять, а какие нет, считает эксперт.

Идея с введением в перечень правообладателей вполне логична — такое изменение позволит импортерам расширить ассортимент ввозимых в РФ товаров, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Ведь у одной компании под разными брендами могут выпускаться, по сути, одна и та же продукция, объясняет он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С восточным акцентом: российские ритейлеры выходят на рынок ОАЭ

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023