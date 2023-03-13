Американист оценил слова Трампа о новой Великой депрессии в США из-за Байдена

В словах бывшего американского президента Дональда Трампа о том, что США стоят на пороге новой Великой депрессии по вине нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, есть доля правды. Об этом 13 марта «Известиям» заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), американист Юрий Рогулев.

Так Трамп ранее в этот день прокомментировал банкротство одного из крупнейших банков США Silicon Valley Bank (SVB), который разорился буквально за двое суток.

Как отметил эксперт, для Трампа «характерно привлечение внимания» и многие его заявления являются «сугубо политическими».

«Какого-то трезвого расчета ждать не стоит. Депрессия 1929 года, может, и не грозит, но то, что этот кризис с банками свидетельствует о том, что не всё в порядке в экономике США, это точно. Он также свидетельствует о том, что отголоски кризиса 2008 года до сих пор есть. Ряд свободных средств, из-за которых разгорелся ипотечный долговой кризис, перенаправили на рынки высокотехнологичных компаний, которые восстановились к тому времени и росли, хотя многие из них были убыточными», — сказал он.

Рогулев при этом назвал «опасным процессом» банкротство банка Silicon Valley Bank.

«Этот банк — один из крупнейших по стоимости активов. Этими негативными процессами затронуты немецкий и швейцарский банки. Эффект домино идет. Доля правды в словах Трампа есть. Если этот процесс жестко не контролировать, то он будет все хуже и хуже», — заключил американист.

12 марта Байден анонсировал свое выступление о защите американской банковской системы. Он также пообещал привлечь к ответственности тех, кто причастен к «этому беспорядку».

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки США «поддержать» свою банковскую систему станут причиной еще больших проблем в мире.

Также сообщалось, что власти США не рассматривают возможность выкупа обанкротившегося Silicon Valley Bank. Министр финансов США Джанет Йеллен подчеркнула, что нынешняя ситуация отличается от финансового кризиса 2008 года, когда правительство спасало многие банки, чтобы защитить экономику страны.

О банкротстве в США банка Silicon Valley стало известно 11 марта. Сообщалось, что организация разорилась менее чем за двое суток. После того как банк совершил неудачную операцию с ценными бумагами, вкладчики начали резко снимать средства со счетов.