Захарова предрекла проблемы из-за попыток США спасти свою банковскую систему

Попытки США «поддержать» свою банковскую систему станут причиной еще больших проблем в мире, заявила в понедельник, 13 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала сообщения о том, что в этот день президент США Джо Байден запланировал выступить с обращением, посвященным банкротству Silicon Valley Bank (SVB) и закрытию Signature Bank.

«Зачем ждать до вечера. Разъяснить, как американские власти будут «поддерживать устойчивость банковской системы», может каждый ребенок — бумагой и краской. Напечатают еще больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут еще больше проблем в мире», — написала представитель российского МИДа в своем Telegram-канале.

В воскресенье, 12 марта, Байден анонсировал свое выступление о защите американской банковской системы. Он также пообещал привлечь к ответственности тех, кто причастен к «этому беспорядку».

13 марта стало известно, что власти США не рассматривают возможность выкупа обанкротившегося Silicon Valley Bank. Тогда же Йеллен подчеркнула, что нынешняя ситуация отличается от финансового кризиса 2008 года, когда правительство спасало многие банки, чтобы защитить экономику страны.

О банкротстве в США банка Silicon Valley стало известно 11 марта. Сообщалось, что организация разорилась менее чем за двое суток. После того как банк совершил неудачную операцию с ценными бумагами, вкладчики начали резко снимать средства со счетов.

Как прокомментировал «Известиям» хакер и криптотрейдер Петр Левашов, известный как Peter Severa, проблемы у банка наблюдались довольно долго. По его словам, организация уже несколько месяцев испытывала дефицит баланса, но это долгое время скрывалось.