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Кадыров доложил Путину об успехах Чечни в 2022 году

Кадыров рассказал Путину, что Чечня в 2022 году заняла ведущие позиции в разных сферах
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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 марта, провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кадыров доложил главе государства об успехах региона в 2022 году, отметив, что республика заняла ведущие позиции в различных сферах. Так, по его словам, Чечня заняла первое место по числу успешно реализуемых госпрограмм. Также она лидирует в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» и регионального проекта «Чистая вода».

Как добавил глава республики, регион перевыполнил в 2,5 раза показатели нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Мы отмечаем стабильный рост экономических показателей, таких как объем строительства, отгруженных товаров, промышленного производства. Объем инвестиций вырос на 55% и составил 90 млрд рублей», — отметил Кадыров.

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Он обратил внимание на то, что, несмотря на западные санкции, республика запустила четыре завода по производству строительных материалов на базе технопарка «Казбек», продолжает развивать комплекс «Ведучи», начала строить новый терминал аэропорта в Грозном и модернизацию цементного завода.

В Чечне наблюдаются рост зарплат бюджетников и снижение уровня безработицы, составляющего в настоящее время менее 8%.

Как продолжил Кадыров, Грозный признан лучшим городом для предпринимательства, впервые занял первое место во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» и первое место по итогам года федерального рейтинга «Индекс и качество городской среды».

Глава Чечни поблагодарил президента за поддержку и содействие в решении ряда вопросов.

В ответ глава государства подчеркнул, что Грозный продолжает развиваться, как и Чечня в целом.

«И Вы лично многое делаете для этого, я это тоже знаю: и духовную сферу возрождаете, и материальная база ширится и укрепляется», — добавил Путин.

Ранее в понедельник о предстоящей встрече Путина с Кадыровым сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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