Кадыров доложил Путину об успехах Чечни в 2022 году

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 марта, провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кадыров доложил главе государства об успехах региона в 2022 году, отметив, что республика заняла ведущие позиции в различных сферах. Так, по его словам, Чечня заняла первое место по числу успешно реализуемых госпрограмм. Также она лидирует в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» и регионального проекта «Чистая вода».

Как добавил глава республики, регион перевыполнил в 2,5 раза показатели нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Мы отмечаем стабильный рост экономических показателей, таких как объем строительства, отгруженных товаров, промышленного производства. Объем инвестиций вырос на 55% и составил 90 млрд рублей», — отметил Кадыров.

Он обратил внимание на то, что, несмотря на западные санкции, республика запустила четыре завода по производству строительных материалов на базе технопарка «Казбек», продолжает развивать комплекс «Ведучи», начала строить новый терминал аэропорта в Грозном и модернизацию цементного завода.

В Чечне наблюдаются рост зарплат бюджетников и снижение уровня безработицы, составляющего в настоящее время менее 8%.

Как продолжил Кадыров, Грозный признан лучшим городом для предпринимательства, впервые занял первое место во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» и первое место по итогам года федерального рейтинга «Индекс и качество городской среды».

Глава Чечни поблагодарил президента за поддержку и содействие в решении ряда вопросов.

В ответ глава государства подчеркнул, что Грозный продолжает развиваться, как и Чечня в целом.

«И Вы лично многое делаете для этого, я это тоже знаю: и духовную сферу возрождаете, и материальная база ширится и укрепляется», — добавил Путин.

Ранее в понедельник о предстоящей встрече Путина с Кадыровым сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.