Песков анонсировал рабочую встречу Путина и Кадырова 13 марта

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 марта, встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. О предстоящей встрече сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот день.

«Сегодня целый ряд встреч служебного характера запланирован у президента, у него также с докладом будет Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики», — заявил пресс-секретарь президента.

На встрече планируется обсудить вопросы социально-экономического развития Чечни и результаты прошлого года с учетом спецоперации по защите Донбасса.

У президента также планируется еще ряд встреч, добавил его представитель. Так, в этот день Песков сообщил, что участие президента РФ в саммите «Группы двадцати» (G20) в Индии не исключено.

Накануне, в воскресенье, сообщалось, что Путин намерен посетить с рабочей поездкой один из регионов России на следующей неделе. В ближайшие дни российский лидер проведет совещание с членами Совета безопасности РФ.