Названа самая дешевая элитная новостройка в Москве

Самая доступная элитная новостройка со сроком ввода в 2023 году в Москве строится в районе Якиманка в Центральном административном округе. Студию площадью 27 кв. м в апарт-комплексе можно купить за 32,9 млн рублей, сообщили «Известиям» 13 марта аналитики компании «Метриум».

Всего в 2023 году московские застройщики планируют частично или полностью ввести в строй 22 проекта делюкс- и элитного класса, сказали аналитики. Это на 314% больше, чем в прошлом году, уточнили эксперты.

«За прошедший год существенно снизилось число инвестиционных сделок на рынке строящегося жилья. В то же время спрос на проекты высокой стадии готовности достаточно стабилен, так как формируют его в основном конечные покупатели», — сказал руководитель отдела продаж жилой недвижимости KR Properties Николай Гладышев.

Текущая социально-экономическая ситуация способствовала перераспределению активности покупателей на рынке элитного жилья, отметила директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

Теперь большинство клиентов покупают такую недвижимость для сбережения средств или для собственного проживания, но не в инвестиционных целях, пояснила она.

Накануне аналитики компании «Бон Тон» рассказали «Известиям», что самым дорогим округом в столице по стоимости новостроек бизнес-класса стал Северо-Западный административный округ, где средневзвешенная цена 1 кв. м за месяц выросла на 5% — до 485,2 тыс. рублей (+16,5% за год), а стоимость лота составила 34,4 млн рублей (+17,2% за год).

В тот же день аналитики VSN Realty сообщили, что объем предложения апартаментов за 2022 год в Москве вырос в 2,2 раза — с 3,6 тыс. до 7,7 тыс. лотов. Средний бюджет предложения увеличился на 20%, до 22 млн рублей, отметили эксперты.