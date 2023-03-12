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Названо самое дорогое жилье бизнес-класса в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Самым дорогим округом по стоимости новостроек бизнес-класса стал СЗАО, где средневзвешенная цена 1 кв. м за месяц выросла на 5% — до 485,2 тыс. рублей (+16,5% за год), а стоимость лота составила 34,4 млн рублей (+17,2% за год). Об этом «Известиям» сообщили аналитики компании «Бон Тон».

В прошлом году округ находился только на пятом месте, лидерство было у ЦАО, уточнили эксперты.

По данным аналитиков, в феврале средневзвешенная цена квадратного метра квартир бизнес-класса составила 445 тыс. рублей (+2% за месяц, +5% за год).

Эксперты рассказали, что ЦАО занимает вторую позицию. Здесь «квадрат» стоит 481,1 тыс. рублей (+6,1% за месяц, +21,2% за год), а средняя цена квартиры — 34,2 млн рублей (+3,6% за месяц, +5,6% за год).

«Прирост стоимости квадратного метра обусловлен не только ростом строительной готовности проектов, но и изменением структуры экспозиции. В локации СЗАО находятся наиболее активно возводимые и востребованные проекты бизнес-класса», — отметила управляющий директор АН «Бон Тон» Валерия Цветкова.

Самым доступным округом стал ЮВАО, в котором средневзвешенная цена метра за месяц увеличилась на 2,1% и составила 379,8 тыс. рублей (+7,5% за год), добавили аналитики. Средняя стоимость лота — 21,4 млн рублей (+1% за месяц, –23,2% за год). В феврале 2022 года самые бюджетные квартиры бизнес-класса были представлены в ВАО, где средневзвешенная цена метра составляла 338,2 тыс. рублей, а цена лота — 24 млн рублей. Сейчас стоимость квадратного метра в ВАО составляет 391,4 тыс. рублей (+15,7% за год), цена лота — 27 млн рублей (+12,4% за год), отметили специалисты.

«Последний год на рынке ЮВАО активно появляются проекты бизнес-класса. Если год назад их было всего три, то на сегодняшний день уже семь проектов. В результате расширения географии проектов бизнес-класса на рынке старой Москвы средняя цена квадратного метра находится в диапазоне от 379 тыс. до 485 тыс. Разрыв между минимальной и максимальной стоимостью квадратного метра достигает 105,4 тыс. рублей. Средняя стоимость квартиры в СЗАО на 12,9 млн дороже, чем в ЮВАО», — сказала Цветкова.

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10 марта эксперты сообщили, что в Молжаниновском районе Москвы зафиксировано наибольшее количество лотов в новостройках комфорт-класса в продаже. Меньше всего таких лотов продается в Марьино. В десятку самых комфортных районов столицы вошли Западное Дегунино (1396), Люблино (1349), Южное Бутово (1190), Метрогородок (1021), Митино (899), Нагатино-Садовники (868), Отрадное (822).

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