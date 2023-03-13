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Раскрыты сроки релиза консоли PlayStation 6

Портал Gizchina: PS6 ориентировочно выйдет в 2027 году
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Фото: Sony
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Sony выпустит PlayStation 6 ориентировочно в 2027 году. Об этом в пятницу, 10 марта, пишет портал Gizchina со ссылкой на один из документов компании Sony.

Журналисты со ссылкой на заявление компании отмечают, что Microsoft продолжит предоставлять игры Activison для платформы PlayStation до 2027 года. По мнению портала, это может подтвердить, что Sony выпустит новую версию в 2027 году.

Сообщается, что в документах официальная дата выпуска PS6 затемнена, но авторы новости заявляют: из имеющейся информации можно понять, что консоль выйдет только после 2027 года.

Однако журналисты портала предполагают, что PS6 может выйти на год раньше заявленного 2027 года — в 2026-м. Такое предположение авторы делают, исходя из семилетнего интервала предыдущих релизов консоли. Например, Sony выпустила PS5 спустя семь лет после запуска PS4 — в 2019 году. То есть, по мнению Gizchina, запуск PS6 в 2026–2027 годах позволил бы сохранить этот семилетний интервал выхода версий консоли.

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