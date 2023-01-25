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Инсайдер усомнился в появлении PlayStation 5 Pro

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Фото: Getty Images/FIFA/Gonzalo Arroy
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Инсайдер Том Хендерсон прокомментировал 24 января в Twitter слухи о возможном появлении новой версии PS5 в виде PS5 Pro или PS5 Slim.

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Он полагает, что Sony не будет презентовать вариации оригинальной платформы по аналогии с моделями прошлого поколения (PS4 Pro и PS4 Slim).

Хендерсон считает, что новая версия PS5 не станет мощнее оригинальной модели, пишет «Газета.Ru». По его мнению, новинка будет меньше по размеру и иметь съемный дисковод.

Инсайдер допускает, что PS5 прекратят выпускать к концу 2023 года, а «второе поколение» появится на рынке в сентябре.

Предполагается, что старую модель не будут уже менять полностью потому, что не целиком реализованы ее возможности. Кроме того, из-за проблем с поставками, которые возникли ранее, не все успели купить и получить PS5.

В декабре 2022 года геймеры выбрали лучшие игры 2022 года на PlayStation. Больше всего побед, по разным номинациям, одержала God of War Ragnarok.

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