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Акцио, джойстик: какой окажется долгожданная игра по вселенной «Гарри Поттера»

Hogwarts Legacy перенесет пользователей в XIX век
Фото: YouTube/Hogwarts Legacy
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10 февраля выходит RPG по миру «Гарри Поттера». Хотя разработчики делились скриншотами и видео, а недавно показали официальный трейлер, до сих пор многие аспекты игры покрыты тайной. «Известия» собрали все известные факты и слухи о Hogwarts Legacy, чтобы пользователи могли самостоятельно решить, покупать ли игру на релизе.

Мир и сюжет

Действие Hogwarts Legacy разворачивается за 100 лет до событий книг и фильмов о Гарри Поттере — в XIX веке. Поклонникам саги Джоан Роулинг предстоит погрузиться в любимую вселенную и узнать новые детали истории и жизни волшебного общества. Тех, кто слабо знаком с первоисточниками, игра не должна отпугнуть. Чтобы полноценно почувствовать себя в роли ученика волшебной школы, можно не читать книг и не смотреть фильмов. А всем, кто очень хорошо разбирается в мире Роулинг, будет приятно встретить знакомые места, имена и даже героев: в сюжете точно появятся знаменитые призраки хогвартских факультетов, например Почти Безголовый Ник и Пивз.

Акцио джойстик
Новая книга о Гарри Потере Гарри Поттер и проклятое дитя
Фото: TASS/Stephen Chung

Пользователям предстоит играть за 15-летнего подростка, попавшего в магический инцидент и после этого получившего заветное письмо с совой. Геймеры раскроют в себе способности к колдовству в весьма «почтенном» возрасте — в отличие от Гарри, Рона и Гермионы игроки будут зачислены сразу на пятый курс. На какой факультет? Его можно будет выбрать самим. На церемонии Распределяющая шляпа поможет определиться, где получать магическое академическое образование — в Гриффиндоре, Слизерине, Пуффендуе или Когтевране. У каждого факультета будет своя гостиная, знакомая по кино и книжным описаниям.

Как и всякий герой RPG, персонаж Hogwarts Legacy не так уж прост. Выяснится, что его судьба тесно связана с древней магией.

Враги и друзья

Злодей Hogwarts Legacy — гоблин по имени Ранрок (гоблины — это те самые существа, которые охраняют вклады волшебников в банке Гринготтс). Ранрок ненавидит волшебников и планирует уничтожить их мир, он ищет некий могущественный артефакт, с которым главного героя что-то связывает. У Ранрока есть приспешник — маг Виктор Руквуд. Он руководит криминальным магическим синдикатом, занимающимся шантажом, рэкетом и контрабандой. Потомки Руквуда тоже пошли по кривой дорожке: в книге его прямой родственник является Пожирателем смерти.

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Фото: YouTube/Hogwarts Legacy

В школе пользователи заведут новые знакомства и смогут решить, с кем дружить, а с кем враждовать. Известны как минимум три персонажа, с которыми герой может тесно взаимодействовать и искать поддержки в своих приключениях: студентка Гриффиндора Натсай Онаи, девушка с Пуффендуя Поппи Свитинг и ученик Слизерина Себастьян Саллоу.

Натсай Онаи — уроженка Африки и анимаг, умеющая превращаться в газель. Ее мать преподает в Хогвартсе прорицание. Себастьян Саллоу тайком изучает темные искусства, потому что уверен, что только такая магия сможет излечить его сестру-близнеца, пострадавшую после нападения Ранрока и его союзников. Пуффендуйка Поппи Свитинг — дочь браконьеров, которая вопреки грехам родителей очень любит волшебных животных и интересуется фантастической зоологией.

Геймплей и механики

Hogwarts Legacy позволит создать своего оригинального героя, разработчики подробно показали конструктор персонажа. В процессе игры одежду и внешность также можно будет кастомизировать в специальных локациях, например деревне Хогсмид и Выручай-комнате. Похоже, что последняя станет «базой» игрока — в ней можно будет хранить трофеи и даже обзавестись домашним эльфом вроде Добби.

Hogwarts Legacy кроме непосредственно главного сюжета будет фокусироваться на возможности исследования мира. Пользователи смогут обойти весь Хогвартс и окрестности, а также побывать в других памятных локациях мира Роулинг.

Акцио джойстик
Hogwarts Legacy
Фото: YouTube/Hogwarts Legacy
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Учеба и уроки станут важной частью геймплея — без них нельзя прокачать колдовские умения и, следовательно, эффективно играть и решать загадки. Герои посетят зельеварение, уроки магической ботаники, зоологии и многое другое. В игре не будет квиддича, но появятся полеты на метле, а также ездовые животные — гиппогрифы и фестралы.

Боевая система будет основана на заклинаниях: изучая различные атакующие и блокирующие заклятья, удастся создать свой боевой стиль. А попрактиковаться в ведении боя разрешено в Дуэльном клубе в стенах школы. Утекшие в интернет страницы официального артбука показывают, что, вероятно, в игре можно использовать разные волшебные палочки и менять их в инвентаре. Также драться с противниками помогут зелья и левитирующие предметы.

К сожалению, ничего неизвестно, насколько нелинейна окажется RPG: сильно ли наше поведение и решения будут влиять на сюжет, доступны ли разные концовки. В игре точно не будет системы морали — решение изучать темные заклинания не отразится негативно на главном герое. Однако будут доступны разветвленные диалоги и возможность влиять на отношение учеников к выбранному вами персонажу.

Платформы, время прохождения и другие детали

Hogwarts Legacy выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, а затем на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

По последним данным, основную сюжетную линию можно будет завершить за 35 часов, а полное прохождение займет до 70 часов игрового времени.

В Hogwarts Legacy пользователи не найдут мультиплеерного режима и микротранзакций. Однако игру планируют продавать в трех различных изданиях, каждое из которых будет включать эксклюзивный контент, игровые предметы и материалы.

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