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Геймеры выбрали лучшие игры 2022 года на PlayStation

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В официальном блоге PlayStation 20 декабря подвели итоги традиционного голосования PS Blog Game of the Year Awards, в котором игроки выбирали лучшие игры года.

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Голосование проходило по нескольким номинациям.

Тор из God of War Ragnarok стал победителем в категории «Лучший новый персонаж».

God of War Ragnarok также забрала первое место в номинациях «Лучшее повествование», «Лучшая демонстрация графических возможностей», «Лучшее художественное направление», «Лучший аудиодизайн», «Лучший саундтрек», «Лучшее использование DualSense».

Кроме того, God of War Ragnarok, по версии геймеров, стала лучшей игрой для PlayStation 4 и PlayStation 5.

Call of Duty Modern Warfare II победила в категории «Лучший мультиплеер», Call of Duty: Warzone 2.0 забрала первое место в номинации «Лучшая поддержка игры», Gran Turismo 7 — «Лучшая спортивная игра», Stray — «Независимая игра года», Uncharted: Legacy of Thieves Collection — «Лучшее переиздание».

Hogwarts Legacy — «Самая ожидаемая игра 2023 года».

На прошлой неделе стало известно, что худшей игрой 2022 года по версии Metacritic стала Postal 4: No Regerts.

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