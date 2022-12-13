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Худшей игрой 2022 года по версии Metacritic стала Postal 4: No Regerts

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Фото: скриншот
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Портал Metacritic подвел итоги года и составил топ худших игр, выпущенных в период с 1 января 2022 года. Рейтинг был составлен среди игр, получивших самые низкие оценки на сайте.

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Так, худшей игрой признан шутер от первого лица Postal 4: No Regerts. Проект набрал 30 баллов на основе 18 обзоров — из них 17 отрицательных и лишь один нейтральный.

«Даже поклонники ребяческого чувства юмора франшизы не смеялись над дешевизной и поломанностью новой игры», — сообщают авторы рейтинга.

Игра для ПК-версии вышла 20 апреля, проект подвергся критике за постоянные технические проблемы и отсутствие интерактива в открытом мире.

Второе место с 38 баллами заняла CrossfireX для Xbox Series X, на третьей строчке рейтинга худших игр расположилась Babylon's Fall для PS5, которая набрала 41 балл.

28 ноября журнал Time опубликовал рейтинг из десяти лучших игр 2022 года. Так, первое место заняла God of War Ragnarok, вышедшая в ноябре для PlayStation. Новинку назвали эпичной эмоциональной сагой, которая заслужила такое звание за счет профессионального повествования, сильных характеров и «душераздирающего» экшена.

На втором месте оказался экшен-РПГ Horizon Forbidden West, а на третьем — интерактивный квест The Quarry.

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