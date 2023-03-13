Транзит товаров через Турцию перенаправили в Казахстан

Российские перевозчики, которые везут товары по параллельному импорту через Турцию, изменили свою логистику. Теперь в документах в качестве пункта назначения они указывают Казахстан вместо РФ и следуют из Турции в эту страну, а только после этого в Россию. Об этом «Известиям» 13 марта рассказал глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

По его словам, это сказалось на стоимости товара, который перевозится, и она подскочила в цене в три-четыре раза.

«Между тем те грузы, которые ранее заблокировали в Турции, пока не могут покинуть страну: в их документах в качестве пункта назначения указана Россия. Сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы «выпустить» этот транспорт в Казахстан», — подчеркнул он.

9 марта в СМИ появилась информация, что Турция остановила транзит товаров в Россию. Источник «‎Известий»‎ на рынке логистических услуг 10 марта подтвердил наличие проблем. Он отметил, что таможенники заблокировали именно параллельный импорт — грузы, товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) которых есть в санкционном списке.

В российском посольстве в Анкаре «‎Известиям»‎ заявили, что дипмиссия выясняет обстоятельства сложившейся ситуации.

В то же время в Российско-турецком деловом совете объяснили, что приостановка транзита некоторых товаров через Турцию в Россию не носит критического характера, ситуация не повлияет на двустороннюю торговлю и уровень отношений двух стран.