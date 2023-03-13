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Два человека ранены в школе в Донецке в результате обстрела ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин: два человека ранены в школе в Донецке в результате обстрела ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Два человека в школе в Киевском районе Донецка ранены в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Киевского района в школе № 58 по пр. Партизанскому легко ранены два человека», — написал он в своем Telegram-канале.

По информации очевидцев, в образовательном учреждении также повреждено остекление, добавил мэр.

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В этот день ранее Кулемзин заявил, что ситуация в Донецке остается крайне сложной, украинские боевики обстреливают практически все районы города. Он уточнил, что такие районы, как Петровский, Киевский, Куйбышевский и Кировский, подвергаются обстрелам с особой интенсивностью.

Накануне, 12 марта, несколько взрывов раздалось в центре Донецка. Жители города сообщили в социальных сетях о двух столбах дыма, которые появились после взрывов.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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