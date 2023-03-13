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Трамп предрек США новую Великую депрессию

Трамп заявил, что из-за политики Байдена США скоро столкнутся с новой Великой депрессией
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Соединенные Штаты стоят на пороге новой Великой депрессии по вине нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена, заявил 12 марта экс-президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Так Трамп прокомментировал банкротство одного из крупнейших банков США Silicon Valley Bank (SVB), который разорился буквально за двое суток.

«Исходя из того, что происходит с нашей экономикой, <...>, Джо Байден станет Гербертом Гувером (президент США с 1929 по 1933 год. — Ред.) современной эпохи. У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. Как доказательство — банки уже начали банкротиться», — написал Трамп.

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Ранее, 12 марта, Байден анонсировал свое выступление о защите американской банковской системы. Он также пообещал привлечь к ответственности тех, кто причастен к «этому беспорядку».

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки попытки США «поддержать» свою банковскую систему станут причиной еще больших проблем в мире.

Также в этот день стало известно, что власти США не рассматривают возможность выкупа обанкротившегося Silicon Valley Bank. Тогда же Йеллен подчеркнула, что нынешняя ситуация отличается от финансового кризиса 2008 года, когда правительство спасало многие банки, чтобы защитить экономику страны.

О банкротстве в США банка Silicon Valley стало известно 11 марта. Сообщалось, что организация разорилась менее чем за двое суток. После того как банк совершил неудачную операцию с ценными бумагами, вкладчики начали резко снимать средства со счетов.

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