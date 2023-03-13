Вильфанд спрогнозировал значительное потепление в России с 15 марта

Температура значительно выше климатической нормы прогнозируется на всей территории России. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Особенно тепло будет на Дальнем Востоке», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Вильфанд уточнил, что температурный фон в регионах Дальнего Востока будет на 14–17 градусов выше нормы с 15 марта.

«Например, если в Якутске в понедельник ночью до –25...–30 градусов, а днем — до –10...–15 градусов, то уже в среду ночью будет –8...–13 градусов и днем –1...–5 градусов», — добавил специалист.

Накануне Министерство здравоохранения предупредило граждан России о повышенном риске для здоровья из-за резких перепадов атмосферного давления в центральной части страны.

Ранее Вильфанд также рассказывал, что весеннее потепление в Москве ожидается в 20-х числах марта. В Московской области сход снежного покрова происходит в первой декаде апреля, а в лесах снег задерживается еще на неделю.