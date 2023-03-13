Проект реставрации Триумфальной арки в Пальмире презентуют в апреле

В апреле подготовят и представят реставрационный проект Триумфальной арки в сирийской Пальмире. Об этом сообщают 13 марта источники «Делового Петербурга».

Проектирование петербургские организации ведут в дистанционном режиме из-за соображений безопасности.

Координирует реставрацию Институт истории материальной культуры (ИИМК) РАН, который заключил договор о реставрации арки с Департаментом древностей Сирии в марте 2022 года, а в ноябре завершились археологические раскопки.

В проекте также участвуют Государственный Эрмитаж, архитектурные мастерские Максима Атаянца и «Студия 44». По данным источников, задействованы и другие фирмы, в частности реставрационная компания «Ажио».

Триумфальная арка была построена в годы правления римского императора Септимия Севера (193–211). Она прошла реставрацию с укреплением железобетонными элементами в 1930-е годы. В 2015-м, в ходе гражданской войны в Сирии, арка была частично разрушена.

В январе 2022 года стало известно, что в Сирии восстановили 130 статуй Пальмиры.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков.