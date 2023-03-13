Реклама
Прямой эфир
Мир
КС Узбекистана одобрил проведение референдума по новой Конституции 30 апреля
Общество
Вильфанд спрогнозировал значительное потепление в России с 15 марта
Общество
Дело о госизмене возбудили на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Мир
Захарова предрекла проблемы из-за попыток США спасти свою банковскую систему
Общество
Гладков сообщил о сбитых системой ПВО над Белгородской областью четырех ракетах
Мир
Саакашвили заявил о критической потере веса и болях в костях
Общество
Более 6,4 млн рублей выплатят пострадавшим от взрыва газа в доме в Чите
Мир
Запущенные КНДР крылатые ракеты преодолели 1,5 тыс. км
Армия
В ЛНР заявили о нехватке ГСМ у украинских военных на кременском направлении
Мир
Проект реставрации Триумфальной арки в Пальмире презентуют в апреле
Мир
Нобелевский лауреат Кэндзабуро Оэ умер на 89-м году жизни в Японии
Происшествия
Таксист ограбил директора балета «Тодес» в Москве

Проект реставрации Триумфальной арки в Пальмире презентуют в апреле

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В апреле подготовят и представят реставрационный проект Триумфальной арки в сирийской Пальмире. Об этом сообщают 13 марта источники «Делового Петербурга».

Проектирование петербургские организации ведут в дистанционном режиме из-за соображений безопасности.

Координирует реставрацию Институт истории материальной культуры (ИИМК) РАН, который заключил договор о реставрации арки с Департаментом древностей Сирии в марте 2022 года, а в ноябре завершились археологические раскопки.

В проекте также участвуют Государственный Эрмитаж, архитектурные мастерские Максима Атаянца и «Студия 44». По данным источников, задействованы и другие фирмы, в частности реставрационная компания «Ажио».

Триумфальная арка была построена в годы правления римского императора Септимия Севера (193–211). Она прошла реставрацию с укреплением железобетонными элементами в 1930-е годы. В 2015-м, в ходе гражданской войны в Сирии, арка была частично разрушена.

Стратегия неизменна: американцы вновь усиливаются в Сирии
Для чего Вашингтон наращивает численность гарнизона и перегруппировывает лояльные силы

В январе 2022 года стало известно, что в Сирии восстановили 130 статуй Пальмиры.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023